Wer bekommt 2021 einen Stern auf dem Walk of Fame?

Jedes Jahr wird mehreren Stars die Ehre zuteil, einen Stern auf dem weltberühmten Walk of Fame in Los Angeles zu bekommen. Auf der offiziellen „Facebook“-Seite des Walk of Fame wurden jetzt diejenigen bekannt gegeben, die 2021 in die Hollywood-Geschichte eingehen werden. Ellen K., die Vorsitzende des Gremiums, sagte: „Das Gremium hat bei der Auswahl sehr talentierter Personen vorbildliche Arbeit geleistet. Wir können es kaum erwarten, das Gesicht jedes einzelnen Preisträgers zu sehen, (…) wenn wir seinen Stern auf dem berühmtesten Gehweg der Welt enthüllen!“ Unter anderen werden Kelly Clarkson, Zac Effron, Shia LaBeouf, Nick Cannon, Benedict Cumberbatch, Naomi Watts, Missy Elliott und Sarah Paulson einen der begehrten Sterne bekommen.

Und hier alle Anwärter eines Sterns:

Kategorie Motion Pictures: Josh Brolin, Don Cheadle, Morris Chestnut, Benedict Cumberbatch, Zac Efron, Giancarlo Giannini, Shia LaBeouf, Jimmy Smits, Naomi Watts, Ali MacGraw, Ryan O’Neal

Kategorie TV: Nick Cannon, Courteney Cox, Marla Gibbs, Jenifer Lewis, Laura Linney, Judge Greg Mathis, Dr. Mehmet Oz, Sarah Paulson, Peter Roth, Christian Slater.

Kategorie RECORDING: „The Chi-Lites“, Kelly Clarkson, Missy Elliott, Ana Gabriel, „Jefferson Airplane“, „The Judds“, Don McLean, „Salt-N-Pepa“, Trisha Yearwood, Charlie Parker (Posthumous).

Kategorie Theatre/Live Performance: Sarah Brightman, Luciano Pavarotti (Posthumous), August Wilson (Posthumous)

Kategorie Radio: Big Boy

Foto: (c) Landmark / PR Photos