Wiley überrascht mit neuem Album

Wiley hat zwei Alben in einem Monat veröffentlicht. Anfang Juni kam das Album „Godfather 3“, jetzt folgte direkt seine nächste Platte. „Boasty Gang – The Album“ wurde ohne Ankündigung veröffentlicht, berichtet „NME“. Wiley hat lediglich einen Link zum Streamen getwittert. Es enthält 19 Titel und läuft fast einer Stunde.

Hier die Tracklist:

1. 10/10

2. Top Baller

3. Bad Like We

4. Informer (Remix)

5. Party

6. Sorry

7. Tink Say Me Done

8. Signal

9. Good

10. Gyaldem

11. Wave

12. Wrap Up

13. Boasty

14. Slide To My

15. Givenchy Bag

16. Fireman

17. Put the Work In

18. Stand Up

19. My Sound