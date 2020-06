Willie Nelson: Biografie mit Schwester Bobbie

Willie Nelson hat ein bisher sehr ereignisreiches Leben geführt. Davon will der Country-Musiker seinen Fans in einer Biografie erzählen. Dabei war eine Person stets an seiner Seite: seine große Schwester Bobbie.

In einer Pressemitteilung heißt es laut „NME“ dazu, dass die Biografie Willies und Bobbies Reise webt, während sie diese „Seite an Seite und getrennt erleben“. Das Buch trägt den Titel „Me and Sister Bobbie: True Tales of the Family Band“ und soll am 15. September erscheinen.

Bobbie Nelson ist übrigens Pianistin und unterstützt ihren Bruder in dessen Familienband „Willie Nelson and Family“.

Foto: (c) gotpap / PR Photos