Wincent Weiss: „Ist das noch Realität?“

Wincent Weiss hat die Situation in den USA und der weltweite Rassismus so sehr mitgenommen, dass er seinen Gefühlen offenbar nur noch durch die Musik Ausdruck verleihen kann.

Auf „Instagram“ postete der Sänger ein Video, in dem er seinen neuesten Song mit dem Titel „Ist das noch Realität?“ zum Besten gibt. Darin singt Weiss unter anderem: „Mit den Händen in den Taschen ignorieren wir jeden Scheiß. Menschen sterben auf der Straße mit dem Kopf auf dem Asphalt. (…) Wie soll das weitergehen? Was muss noch geschehen? (…) Wer wird der nächste sein, der am Boden liegt?“

Viele weitere deutsche Stars haben ihre Solidarität mit den Vorgängen in den USA gezeigt und rufen ihre Fans dazu auf, zu handeln, denn Rassismus gibt es nicht nur in Amerika.

Foto: (c) Christoph Köstlin / Universal Music