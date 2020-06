Wincent Weiss verlängert Tanz-Challenge

Die Fans von Wincent Weiss haben ihn richtig umgehauen.

Auf TikTok hat der Sänger eine Challenge ins Leben gerufen und seine Anhänger dazu aufgefordert, ihm Tanzvideos zu seiner Single „So Gut“ zu schicken. Und weil seine Fans diese Herausforderung mit Bravour gemeistert haben, schrieb Weiss jetzt in seiner „Instagram Story“: „Leute, weil ihr so viele geile Videos eingesendet habt, verlängern wir die TikTok-Challenge! Also tanzt fleißig weiter! Einmal pro Woche küren wir unsere Gewinner der Woche!“

Die Gewinner dieser Challenge treffen Wincent Weiss übrigens bei einem virtuellen Fan-Event.

Foto: (c) Sascha Wernicke / Vertigo Berlin / Universal Music