Wincent Weiss: „Wenn aus Beruf Freundschaft wird“

Seit fünf Jahren steht Philipp Jacob-Pahl nun schon Wincent Weiss beratend zur Seite. Und der Sänger selbst könnte sich keinen besseren Manager wünschen. Denn mittlerweile sind die beiden auch schon gute Freunde geworden.

Dies feierten sie am letzten Wochenende beim Köln-Konzert von Weiss, in dem sie beide ein Bier auf Ex tranken. Zu einem Foto davon schrieb der 26-Jährige in seiner „Instagram Story“: „Danke für die letzten fünf Jahre! Wenn aus dem Beruf eine Freundschaft wird. Auf die nächsten 30 Jahre!“

Wincent Weiss hat übrigens vier Konzerte in der Kölner Lanxess Arena gegeben, aber natürlich unter Berücksichtigung der Corona-Sicherheitsmaßnahmen.

Foto: (c) Christoph Köstlin / Universal Music