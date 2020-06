Wincent Weiss: Zusammenarbeit mit Johannes Oerding?

Gibt es etwa ein Duett von Wincent Weiss und Johannes Oerding? So etwas lässt sich jedenfalls aus seinem aktuellen „Instagram“-Eintrag erahnen. Dort schrieb der Sänger nämlich: „Moin Leute, die Woche schreiben wir ein wenig an dem Album weiter. Mal schauen was so entsteht! Gerade bin ich mit @johannesoerding an der Nordsee.“

In seiner „Instagram Story“ postete Weiss auch gleich ein Video, in dem er und Oerding Händchen haltend am Strand entlanglaufen.

Wincent Weiss und Johannes Oerding haben sich übrigens bei der letzten Staffel von „Sing meinen Song“ kennengelernt.

Foto: (c) Christoph Köstlin / Universal Music