Wiz Khalifa und Yung Bae machen gemeinsame Sache

Wiz Khalifa hat einen neuen Song am Start und ist dabei nicht alleine. Für die Neuaufnahme der Single „Bad Boy“ wurde der Rapper vom US-Produzenten Yung Bae angeheuert sowie auch Max und der kanadische Rapper bbn$.

Yung Bae sagte laut „Sony Music“ dazu: „Ich traf bbno$ zufällig auf einem American Airlines-Flug, er saß neben mir. Ich hatte meinen Computer an und arbeitete an einem Song, und er fragte mich, woran ich denn da gerade arbeiten würde, also spielte ich ihn ihm vor. Er fing sofort an, dazu zu rappen, mitten im Flug. Zwei Wochen später buchte ich einen Flug nach Vancouver, um ‚Bad Boy‘ aufzunehmen. Khalifa ergänzte: „Dieser Song geht ab!“

Yung Bae hat übrigens letztes Jahr seine aktuelle Platte „Bae 5“ herausgebracht.

Foto: (c) Izumi Hasegawa / PR Photos