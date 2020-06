Wolfgang Schrödl: Vom „Liquido“-Sänger zu Senex

Der ehemalige „Liquido“-Sänger Wolfgang Schrödl macht aktuell als Senex Musik. Und zu Senex sei er „wie die Jungfrau zum Kinde“ gekommen, erzählte er im „Musikexpress“-Interview.

Er sagte: „Mein Management fragte mich, ob ich nicht mal wieder Pop produzieren wolle, [es hieß:] ‚Das kannst du doch!‘ Angestoßen vom ‚Narcotic‘-Remake, das kommerziell viel weiter ging, als ich mir das hätte erträumen lassen, dachte ich: ‚Warum nicht?‘ Meine einzige Forderung war: ‚Ich schreibe die Popsongs, produziere sie aber nicht selbst.‘ Die vier ersten so entstandenen Songs kamen sehr gut an. Das Projekt ist schön unverkopft, so habe ich Jahre nicht gearbeitet und deshalb gerade so einen Spaß daran.“

In der neuen Version von „Narcotic“ verwandeln „YouNotUs“ übrigens das rockige Original in einen bouncenden Dance-Pop-Track.

