YouTuberin Bibi Claßen und das fette Geschenk für ihren Schatz

Für YouTuberin Bibi Claßen läuft es richtig gut: Privat ist sie glücklich mit ihrem Ehemann Julian und ihren beiden Kinder, und mit ihren „YouTube“-Clips ist die 27-Jährige inzwischen schon zur Millionärin geworden. Kein Wunder also, dass sie ihrem Schatz jetzt ein besonderes Geschenk gemacht hat, und zwar einen schicken Mercedes GLS, der ab knapp 90.000 Euro zu haben ist.

Mittels einem „YouTube“-Video durften ihre Fans an der Geschenk-Übergabe teilhaben. In dem Clip ruft sie ihrem Mann, der noch in der Küche beschäftigt ist, zu: „Ich habe eine Überraschung für dich. Damit rechnest du jetzt auf keinen Fall!“ Ein großes Geheimnis macht sie dann aber nicht um ihre Überraschung, sondern sagte gleich weiter: „Jetzt kriegen wir einen GLS. Das ist ein riesengroßer Geländewagen mit sieben Sitzen.“ Dem Göttergatten scheint es zu gefallen, er antwortete begeistert: „Geil! Hier kannst du eine Houseparty drin schmeißen.“

Bianca „Bibi“ Claßen gehört seit Ende 2012 der „YouTube“-Kanal „BibisBeautyPalace“, auf dem sie Videos zu den Themen Lifestyle, Mode, Kosmetik oder Popkultur veröffentlicht. Der Kanal gehört zu den meistabonnierten deutschsprachigen YouTube-Kanälen.