Yungblud bringt neuen Comicroman raus

Yungblud wird schon bald seinen zweiten Comicroman veröffentlichen. Das Buch wird den Namen „Weird Times At Quarry Banks University“ tragen und ist der Nachfolger seine 2019er Debüts „The Twisted Tales Of The Ritalin Club“. Wieder ist Ryan Sullivan der Co-Autor der ganzen Geschichte. Yungblud will mit seinen Bücher eine Welt schaffen, in die sich seine Fans flüchten können und wo sie sich akzeptiert fühlen.

Sein neues Buch hat er in der aktuellen Folge von „The YUNGBLUD Show“ auf „YouTube“ angekündigt. Er erzählte: „Mit dem Buch wollte ich das Gefühl, das man hat, wenn man an einem Ort ist, an dem man sich nicht akzeptiert fühlt, dann flüchtet man sich in seine eigene Welt, verstärken. Denn wir hier, wir lieben dich genauso, wie du bist und das wird immer so sein. Mit meiner Musik und meinen Comics möchte ich immer auf eine Art etwas einreißen. Das ist mir sehr wichtig. Wenn die Kunst dich nicht herausfordert, wird sie dich nicht verändern.“

Wann genau der neue Comicroman erhältlich sein wird, ist allerdings noch nicht bekannt.

