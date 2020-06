Yusuf / Cat Stevens: Neu-Interpretation von „Tea For The Tillerman“

50 Jahre nach seinem Klassiker „Tea For The Tillerman“ veröffentlicht Yusuf, ehemals Cat Stevens, im September eine Neuinterpretation davon.

Der Musiker selbst meinte laut dem „Rolling Stone Magazine“ dazu: „Als hätte das Schicksal darauf gewartet, dass es geschieht, gibt ‚T4TT2‘ das Gefühl, dass der Zeitpunkt seiner Botschaft wiedergekommen ist. Das Album ist so wichtig, denn es feiert zu viele Menschen. Es ist deren Soundtrack und die Erinnerungen der Menschen sind mit den Noten und der Musik des Albums so verflochten. Ich hoffe, dass die Leute dieses neue Album auch lieben werden.“

Hier die Tracklist für „Tea For The Tillerman 2“:

1. Where Do The Children Play?

2. Hard Headed Woman

3. Wild World

4. Sad Lisa

5. Miles From Nowhere

6. But I Might Die Tonight

7. Longer Boats

8. Into White

9. On The Road To Find Out

10. Father And Son

11. Tea For The Tillerman

