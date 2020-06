Zara Larsson kündigt „Love Me Land“ an

Es gibt neue Musik von Zara Larsson: Die Sängerin hat auf „Instagram“ die Veröffentlichung einer neuen Single angekündigt. Allerdings müssen sich die Fans darauf noch etwas gedulden. Neben einem Foto, auf dem die Schwedin an einem Gerüst lehnt, schrieb sie nämlich: „‘Love Me Land‘ erscheint am 10. Juli.“

Weitere Einzelheiten sind nicht bekannt.

Neulich erst hatte Zara Larsson verlauten lassen, dass sie ihr neues Album-Cover shootet.

Foto: (c) Michael Sherer / PR Photos