Zendaya: „Ich trage eine große Verantwortung“

Zendaya spürt, welche Verantwortung sie in der heutigen Zeit hat. Als Tochter eines Afroamerikaners fühlt sie sich der Black Live Matter-Bewegung sehr verbunden und sieht sich mit ihrer Plattform und ihrem Einfluss als Vorbild für Veränderungen.

Gegenüber dem „Hollywood Repoerter“ sagte sie, dass sie „jetzt mehr als zuvor“ das Gefühl hat, sie habe eine „Verpflichtung“ sich „bewusst zu machen, was geschieht“ und dass sie mit allem, was sie tut, die richtige Message verbreiten will. Weiter sagte sie: „Ich trage eine große Verantwortung, aber dafür bin ich dankbar, denn es gibt so viel Gutes, das ich tun kann und ich weiß genau, wer zusieht.“

Allerdings hat die 23-Jährige auch zugegeben, dass permanent Angst hat, Fehler zu machen.

Foto: (c) PR Photos