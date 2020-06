Zoom-Call mit Liam Gallagher

Einmal mit Liam Gallagher sprechen, ist jetzt möglich. Am Freitag (12.06.) erscheint sein „MTV Unplugged“-Album und wie „Warner Music“ jetzt berichtet, hat jetzt jeder, der sich die Platte kauft oder auf seiner Webseite registriert, die Chance, nächste Woche (17.06.) mit ihm und seinem Gitarristen Bonehead an einem Zoom-Call teilzunehmen. Das Angebot endet morgen (10.06.).

Hier die Tracklist:

1. Wall Of Glass

2. Some Might Say

3. Now That I’ve Found You

4. One of Us

5. Stand By Me

6. Sad Song

7. Cast No Shadow

8. Once

9. Gone

10. Champagne Supernova

