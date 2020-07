50 Cent flippt völlig aus

50 Cent völlig außer Kontrolle! Der Rapper ist am Mittwochabend (08.07.) in New Jersey richtig ausgeflippt, dabei wollte er eigentlich nur ganz gemütlich sein Date genießen. Es flogen sogar ein Tisch und mehrere Stühle. Aber warum?

Ein Video auf dem Promi-Portal „TMZ“ löst auf. Darin ist zu sehen, wie ein fremder Mann den Rapper mehrmals verbal provoziert. Er reißt sich irgendwann sogar sein T-Shirt vom Leib und versucht, ihm an den Kragen zu gehen. Allerdings kommt er nicht über die Absperrung der Bar-Terrasse. 50 Cent könnte also cool bleiben, lässt sich stattdessen aber zu einem Gegenangriff hinreißen. Er nimmt seinen Tisch und ein paar Stühle und wirft diese nach seinem Kontrahenten – wenn auch nur semi-erfolgreich. Der fremde Mann flüchtete, während 50 die Bar mitsamt Begleitung verließ. Es kam niemand zu Schaden, außer natürlich der Barbesitzer, der jetzt weniger Mobiliar besitzt.

50 Cent muss aufpassen. Der 45-Jährige ist vorbestraft.

