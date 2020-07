50 Cent mischt sich in Privatleben von Will Smith ein

Man sollte sich nicht in die Privatangelegenheiten anderer Leute einmischen. Diese Erfahrung musste jetzt wohl auch 50 Cent machen. In der „Facebook“-Show „Red Table Talk“ sprachen Will Smith und seine Ehefrau Jada Pinkett Smith darüber, dass Jada ihren Mann einmal mit dem Musiker August Alsina betrogen hat, als sie sich in einer schwierigen Phase befand. Daraufhin hakte 50 Cent bei seinem Kumpel nach und fragte: „Warum hat sie dir das alles in einer Show erzählt, so dass es jeder hören konnte?“ Der Schauspieler antwortete diplomatisch mit den Worten: „Wir waren getrennt, sie hat ihr Ding gemacht und ich meins.“

Doch 50 Cent bohrte weiter: „Dann hat sie gesagt, dass nur SIE selbst darüber entscheiden kann, wer es ihr besorgt.“ Das ging Smith offenbar dann doch zu weit. Er schrieb: „F**k dich, 50“ und beendete damit die Konversation.

50 Cent ist übrigens kürzlich in einer Bar ausgeflippt und warf sogar Stühle.

Foto: (c) PR Photos