„ABBA“: Gleich 5 neue Songs 2021?

Gute Nachrichten für alle „ABBA“-Fans: Nachdem sich die neuen Songs „I Still Have Faith In You“ und „Don‘t Shut Me Down“ der schwedischen Band etwas verzögert haben, sollen 2021 insgesamt sogar fünf neue Tracks erscheinen. Das verriet Musiker Björn Ulvaeus.

Im „Reasons To Be Cheerful“-Podcast erzählte Journalist Geoff Lloyd: „Ich habe eine Stunde mit Björn Ulveaus von ‚ABBA‘ via Zoom verbracht. Sie haben fünf neue Songs aufgenommen. Sie sollten schon Ende letzten Jahres erscheinen. Sie werden diese Hologramme auf Tour schicken, technische Schwierigkeiten und die Pandemie haben die Dinge verzögert. Aber er hat mir versprochen, dass die neue ‚ABBA‘-Musik 2021 herauskommen wird.“

„I Still Have Faith In You“ und „Don‘t Shut Me Down“ sollten eigentlich schon 2018 herauskommen.

Foto: (c) Universal Music