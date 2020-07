Alanis Morissette über ihr neues Album

Am Freitag (31.07.) ist es endlich so weit: Alanis Morissette veröffentlicht ihr neuntes Studioalbum „Such Pretty Forks In The Road“.

Über das kommende Werk sagte sie im Interview mit der „Bild“: „Es steht für die verschiedenen Gabelungen im Leben, an denen man wählt: heiraten oder nicht heiraten? Ja oder Nein sagen? Jeden Tag gibt es bis zu 50 Entscheidungen, die unser Leben verändern können.“

Eine dieser lebensverändernden Entscheidungen traf Morissette 1996, als sie sich dazu entschied, den Song „Ironic“ aufzunehmen. Der Hit machte sie zum weltweit gefeierten Star.

Foto: (c) Warner Music