Alessia Cara: Neue EP mit wohltätigem Zweck

Alessia Cara veröffentlicht am 17. Juli ihre neue EP „This Summer: Live Off The Floor” und gewährt damit einen intimen Einblick in ihren kreativen Prozess.

Laut „Universal Music“ erzählte die Sängerin darüber: „Letzten September habe ich eine EP veröffentlicht und kurz darauf eine Live-Version aufgenommen, die diesen Sommer erscheinen sollte. Dann drehte sich die Welt auf den Kopf, so dass ich beschloss, alle meine Erlöse aus dieser EP für die nächsten 21 Jahre an ‚Save the Children‘ zu spenden. Dies ist eine globale Organisation, die das Leben von Kindern rettet und verbessert, denen ihre Rechte verweigert wurden, indem sie sicherstellen, dass sie Unterkunft, Nahrung, Schutz, Gesundheit und Bildung haben. Dazu gehören die zwölf Millionen Kinder, die derzeit im Jemen leiden, indigene Kinder in Kanada, farbige Kinder in gefährdeten Gemeinden und alle, die Hilfe in 117 Ländern benötigen.“

Hier die Tracklist:

1. Ready

2. What’s On Your Mind?

3. Like You

4. OKAY OKAY

5. Rooting For You

6. October

Foto: (c) PR Photos