Alfie Templeman: EP erscheint heute

Vorgestern (17.07.) kommt die EP „Happiness In Liquid Form“ von Alfie Templeman auf den Markt. In den insgesamt sechs Songs unternimmt der Brite eine regelrechte Gefühlsachterbahn. Den Song „Happiness In Liquid Form“ beschreibt der 17-Jährige selbst als „Sugary-Disco-Pop-Sound“.

Im Interview mit „testspiel.de“ verriet der Musiker, wie er es schafft, in den Coronazeiten positiv zu bleiben: „Der Song versucht dich auf bessere Gedanken zu bringen. Gleichzeitig vergisst man natürlich nicht, was um einen herum passiert. Es geht dabei darum sich seine geistige Gesundheit zu bewahren und von schlechten Dingen abzulenken. Den Weg, den ich dafür wähle, ist definitiv Musik zu machen, genug Leuten damit eine Freude zu bereiten. Das macht mich dann wiederum glücklich. Ansonsten zocke ich und mache normale Teenagersachen. Wenn ich so darüber nachdenke, ist es erstaunlich wie schnell die Zeit in den letzten Monaten vergangen ist. Wie schnell Zeit vergeht, wenn man nichts wirklich macht. Mir tat es gut nicht zu viel zu erwarten und jeden Tag langsam anzugehen.“

Wie „Testspiel.de“ weiter berichtet, bezieht sich der Name der EP „Happiness In Liquid Form“ auf das Lieblingsgetränkt von Alfie Templeman, nämlich Tee.

Foto: (c) Dan Kendall