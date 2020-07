Alia Shawkat über Beziehung zu Brad Pitt: „Wir sind bloß Freunde“

Ist Brad Pitt jetzt noch zu haben oder nicht?

Die Frage bleibt offen, aber zumindest an Alia Shawkat ist er nicht vergeben. Das hat die Schauspielerin in einem Interview mit dem US-Portal „Vulture“ gesagt: „Wir sind nicht in einer Beziehung. Wir sind bloß Freunde.“ Anscheinend könnten sich auch ihre Freunde eine Beziehung mit dem Filmstar vorstellen. Die haben sie nämlich oft auf die Gerüchte und die gemeinsamen Fotos angesprochen. Shawkat erzählt weiter: „Selbst meine Freunde haben mir ständig Fotos von uns geschickt und gefragt, was bei uns los ist. Das hat mich total überfordert. Ich habe mich so beobachtet gefühlt, als ob man in der Schule nackt wäre.“

Zuletzt wurde übrigens vermutet, dass Alia Shawkat mit Sack und Pack bei Brad Pitt eingezogen sei.

Foto: (c) Eric Cuevas for Average Socialite / PR Photos