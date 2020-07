Alicia Keys: „Es gibt keinen perfekten Weg zu sterben“

Mit „Perfect Way To Die” hat Alicia Keys einen Song veröffentlicht, der perfekt in die aktuelle angespannte Lage in den USA passt. Jetzt folgte das passende Video dazu.

Dazu ließ die Sängerin laut „RCA Records“ verlauten: „Natürlich gibt es keinen perfekten Weg zu sterben. Diese Phrase macht noch nicht einmal Sinn, aber das ist es, was den Titel so kraftvoll und herzzerbrechend macht, denn so viele sind ungerechterweise gestorben. Ich habe ihn aus der Sicht einer Mutter geschrieben, deren Kind aufgrund des Rassismus-Systems ermordet wurde, welches das schwarze Leben als unwürdig ansieht. Wir alle wissen, diese unschuldigen Leben hätten nicht aufgrund der Kultur von Polizeigewalt genommen werden sollen.“

Alicia Keys hat vor kurzem erst in einer Kindersendung darüber gesprochen, dass es wichtig ist, dass die Menschen den Mund aufmachen und Ungerechtigkeit gegenüber Schwarzen ansprechen.

Foto: (c) David Gabber / PR Photos