Alle Farben verpasst “Summer Jam” einen Remix

Alle Farben meldet sich mit einem Remix zurück. Frans Zimmer, so der bürgerliche Name des DJs, hat sich einen Sommerhit aus dem Jahr 2000 vorgenommen. Er remixte “The Underdog Project” mit dem Lied “Summer Jam”. Wie „DJ Mag“ berichtet, schaffte es der Song in den deutschen Singlecharts bis auf Platz drei – und auch in Österreich, der Schweiz, Belgien und Frankreich verkaufte sich der Track sehr gut. Alle Farben schnappte sich das sommerliche Lied und bastelte daraus zum 20-jährigen Jubiläum eine moderne Version.

In den „YouTube“-Kommentaren heißt es begeistert dazu: „Geiler Remix. Alle Farben hat‘s drauf!“, und: „Ich sage: Wow!“

„Alle Farben“ ist übrigens ein Fan der alten Plattenform und dabei durchaus auch Fan von Musik außerhalb der EDM-Szene.

Foto: (c) Sony Music / J Konrad Schmidt