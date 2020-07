Álvaro Soler: Mit Kopfsprung und Schuhen in den See

Álvaro Soler scheint sich seine Freizeit gerade an einem See rund um Berlin zu vertreiben.

Via „Instagram“ postete der Deutsch-Spanier ein kurzes Video, in dem er von einem Boot ins Wasser springt, mit einem mehr oder weniger graziösen Kopfsprung. Besonders auffällig dabei: Der Sänger trägt neben einer Badehose auch Sneakers. Dazu schrieb er: „Ich traue den deutschen Seen nicht … also springe ich mit Schuhen!“

Eine Userin kommentierte den Post mit den Worten: „Du kannst doch nicht stehen an der Stelle im See…dann brauchst du auch keine Schuhe.“

