Andreas Gabalier entschuldigt sich

Immer wieder steht Andreas Gabalier in der Kritik, auch für sein traditionelles Frauenbild.

Im Interview mit der „Bunte“ entschuldigt sich der Volks Rock’n’Roller jetzt und sagte: „Ich habe oftmals einige Dinge aus einer Emotion heraus zu provokant gesagt. Auch ich werde älter und ruhiger, vieles würde ich heute nicht mehr so formulieren wie in der Vergangenheit. Ich wollte aber nie irgendjemanden beleidigen oder wem persönlich wehtun.“

Verbiegen lassen will sich der 35-Jährige aber nicht: „Ja, ich ecke oft an und spitze vieles zu – aber so bin ich nun mal, und vielleicht ist das auch ein Mosaikstein meines Erfolgs.“ Er betonte auch, er wolle nicht nur oberflächlich ein paar fröhliche Lieder in die Welt hinausposaunen: „Ich will nicht, dass ich den Leuten wurscht bin.“

