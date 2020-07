Anne-Marie: „Das habe ich nicht erwartet“

Große Freude bei Anne-Marie: Ihr Debütalbum „Speak Your Mind“ hat sich in den USA doch tatsächlich über eine Million Mal verkauft. Damit hat die Sängerin in den Vereinigten Staaten von Amerika den Platin-Status erreicht, wie ihr ihr Plattenlabel „Warner Music“ in einem „Instagram“-Video mitteilte.

Anne-Marie teilte den Clip auf ihrer Seite und schrieb dazu: „Schaut euch das an. Schaut. Euch. Das. An. Eine Million verkaufter Einheiten von ‚Speak Your Mind‘ in den USA. Eine Million. (…) Das habe ich nicht erwartet. Wow.“

Anne-Marie hat sich übrigens erst kürzlich ein neues Tattoo zugelegt.

Foto: (c) Landmark / PR Photos