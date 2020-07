Anne-Marie: „Ich wurde an meinem Geburtstag verlassen“

Die Sängerin Anne-Marie gehört momentan zu den erfolgreichsten Newcomern der Welt. Und doch wirkt die 29-Jährige eher wie das nette Mädchen von nebenan – und hat auch ähnliche Probleme, zum Beispiel, was das Liebesleben angeht.

In der aktuellen Folge der Webshow „Raw and Uncut“ sprach sie über ein ganz bestimmtes Drama-Erlebnis, das so gar nicht in ihre rosa-rote Welt passt. Anne-Marie erzählte: „Ich war mit einem Typen zusammen, der mich an meinem Geburtstag verlassen hat. Das war der schlimmste Geburtstag. Ich glaube, ich war damals 20 Jahre alt. Das war die erste große Liebe und dann so was. Das war nicht nett.“

Ihren Geburtstag diesen April feierte Anne-Marie übrigens digital mit ihren Fans.

Foto: (c) Landmark / PR Photos