Anne-Marie: Trauer über verstorbene Oma fraß sie auf

Anne-Marie hat jahrelang im Stillen um ihre Großmutter getrauert. Doch genau das ist falsch.

Der „Sun“ sagte die Sängerin dazu: „Bis ich 13 war, war ich total glücklich. Doch ich dann fand heraus, was wirkliche Trauer ist, denn meine Großmutter starb. Jemand, der mir so nahestand, ist bis dahin noch nie gestorben. (…) Ich habe es lange in mir behalten, denn ich habe mit niemanden darüber gesprochen. Dann wurde es schlimmer, als ich älter wurde, denn ich sprach nicht darüber. Erst vor kurzem wurde es besser.“

Anne-Marie ist übrigens ein großer Fan von Therapie.

