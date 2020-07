Anne-Marie über ihre Freundschaft mit Ed Sheeran

Sie ist momentan eine der erfolgreichsten Newcomer der Welt: die Sängerin Anne-Marie. Und befreundet ist die 29-Jährige mit Superstar Ed Sheeran.

Über ihre Freundschaft sagte sie in der aktuellen Folge der Webshow „Raw and Uncut“: „Er war immer einer meiner Lieblingsmenschen. Schon, als ich ihn zum ersten Mal gesehen habe, wusste ich: Er wird für immer mein Freund sein. Er ist so cool.“

Anne-Marie war übrigens auch schon mit Ed Sheeran auf Tour.

Foto: (c) Landmark / PR Photos