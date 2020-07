Annett Louisan und das Cover-Album

Fans von Annett Louisan gut aufgepasst: Die Sängerin hat ein Album der ganz besonderen Art in petto. Wie „Sony Music“ berichtet, bringt Louisan am 21. August die Platte „Kitsch“ heraus. Darauf covert sie stylisch und hochwertig die ganz großen Hits wie „Hello“ von Adele, „Eternal Flame“ der „Bangles“ und „Somewhere Over The Rainbow“ aus „Der Zauberer von Oz“.

Hier die Tracklist:

1. Hello

2. Bitter Sweet Symphony

3. I Want It That Way

4. Bungalow

5. (I Just) Died In Your Arms

6. Words

7. Eternal Flame

8. Friday I’m In love

9. Atemlos durch die Nacht

10. Nights In White Satin

11. Marleen

12. Reality

13. Torn

14. Somewhere Over The Rainbow

15. Bonus Track: Bungalow (Single Edit)

Foto: (c) Thomas Fähnrich / Sony Music