Ariana Grande: Bruder Frankie gibt Beziehung seinen Segen

Ariana Grandes neue Liebe mit Dalton Gomez hat den Segen ihres Bruders Frankie. Für den Reality-TV-Star ist nämlich nur wichtig, ob seine kleine Schwester glücklich ist.

„Channel Q“ sagte er dazu: „Wir beiden sind immer am meisten am Glück des jeweils anderen interessiert. Ich meinte also zu ihr: ‚Bist du glücklich? Gut! Großartig, wie kann ich das unterstützen?‘ Es geht um bedingungslose Liebe und bedingungslose Unterstützung. So ist das schon immer bei uns gewesen.“

Vor kurzem erst hat Ariana Grande ihre Beziehung zu Dalton Gomez mit einem Kussfoto auf „Instagram“ öffentlich gemacht.

