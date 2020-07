Ashley Roberts: Verliebt in Harry Styles

Da könnte sich eine neue Liebschaft anbandeln: Ashley Roberts ist ganz verzückt von Harry Styles. Vor allem sein neuer Look mit Schnauzer kommt bei der „Pussycat Dolls“-Sängerin gut an.

Sie sagte der „Sun“ dazu: „Sein Schnurbart erinnert mich an [den Film] ‚Boogie Nights‘ und ich muss sagen, was ich an Harry liebe, ist, dass er so abenteuerlich mit seinen Looks ist. Er probiert verschiedene Dinge aus und davon bin ich ein Fan. Ich denke, er sieht süß aus. Mir gefällt er!“

Angeblich hat Harry Styles jedoch erneut mit seiner alten Flamme Daisy Lowe angebandelt.

Foto: (c) Landmark / PR Photos