Auch Rainhard Fendrich verschiebt seine Tour auf 2021

Austro-Pop-Legende Rainhard Fendrich hat seine für den Herbst 2020 geplante „Starkregen“-Tournee um rund ein Jahr verschoben.

Das hat der 65-Jährige auf seiner Homepage bekannt gegeben. Bedingt werde dies durch Covid-19 und das verhängte Veranstaltungsverbot in Deutschland bis mindestens Ende Oktober. Auch ein Konzert in der Schweiz wird verschoben.Die Tickets behalten ihre Gültigkeit.

Los geht es dann am 28. Oktober 2021 mit einem Konzert in der Bayreuther Oberfrankenhalle. Es folgen Stationen unter anderem in Augsburg, Stuttgart, Hamburg, Berlin und Ingolstadt.

Foto: (c) Marcel Brell