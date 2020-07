Bad Bunny: Zweiter Mann auf einem Playboy-Cover

Reggaton-Superstar Benito Antonio Martínez Ocasio, den meisten eher bekannt als Bad Bunny, schreibt aktuell Geschichte: Der Puerto Ricaner hat geschafft, was bisher nur Hugh Hefner geschafft hat: Er ziert als zweiter Mann das digitale Cover des „Playboy“-Magazins. Der Sänger ist darauf mit Sonnenbrille und Playboy-Stickern auf den Zähnen und Lippen abgebildet.

Der 26-Jährige sticht in der sonst eher toxisch maskulinen Welt des Latin-Trap und Reggaton mit seinen genderfluiden Outfits und Texten, die ohne Sexismus auskommen, eher heraus. Sein zweites Album heißt deshalb auch „YHLQMDLG“ – die Abkürzung für „Yo Hago Lo Que Me Da La Gana“, was übersetzt heißt „Ich tue, was ich will“. Im Interview mit dem „Playboy“ sagte er: „Ich tue all das, und ich bin mir nicht einmal sicher, was ich verursache. Erst wenn jemand auf mich zukommt und mir sagt: ‚Mann, danke,‘ merke ich meinen Einfluss.“ Außerdem habe er versucht, dafür zu sorgen, dass sich alle als Teil der Reggaeton-Kultur fühlen. Er sagte weiter: „Ich möchte sicherstellen, dass sie das Gefühl haben, dass sie jemanden haben, diesen Freund, der für sie einstehen kann.“

Das Album „YHLQMDLG“ kam übrigens Ende Februar raus. Das nächste Album „Las que no iban a salir“ folgte schon am 10. Mai.

Foto: (c) PRN / PR Photos