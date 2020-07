Bankrol Hayden über sein Debüt-Mixtape

Die Idee für sein Debüt-Mixtape „Pain Is Temporary“ ist Bankrol Hayden an einem Ort gekommen, an dem die meisten Menschen Schmerz empfinden: das Krankenhaus. Laut „Warner Music“ erklärte der Rap-Newcomer dazu: “‘Pain Is Temporary’ entstand aus einer Vision, die ich im Krankenhaus hatte. Zwei Jahre habe ich gebraucht, um diesem Projekt Gestalt zu verleihen und als Künstler zu wachsen. Meine allerersten Fans warten bereits seit 2018 auf diesen Moment. Ich habe seitdem einiges erlebt – Gutes sowie auch Schlechtes.“

„Pain Is Temporary“ ist seit Ende Juni zu haben. Hier die Tracklist:

1. Divorce (Intro)

2. Drop A Tear (feat. Lil Baby)

3. Brothers (feat. Luh Kel)

4. Fuck With Us

5. Costa Rica

6. Whatchu On Today (feat. Polo G

7. Ballin

8. Rich Bitch

9. School Girl

10. Die Right Now

11. Costa Rica (feat. The Kid LAROI)

Foto: (c) Aidan Cullen / Warner Music