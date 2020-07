Bar Refaeli: Zur Entspannung ein Tattoo

Manche fahren ja zum Entspannen ein paar Tage in die Berge oder gönnen sich einen Wellness-Urlaub, nicht so Bar Rafaeli. Das israelische Topmodel hat da ganz eigene Methoden:

Nachdem sie wegen Steuerhinterziehung rund 1,3 Millionen Euro Strafe zahlen muss und noch zu neun Monaten Sozialdienst verdonnert wurde, begab sie sich jetzt zur Entspannung in ein Tattoo-Studio, wie in ihrer „Instagram“-Story zu sehen ist. Die 35-Jährige ließ sich offenbar an einem Finger der linken Hand ein Tattoo stechen. Zu dem kurzen Clip schrieb sie:„Der Meister in Aktion“. Welches Motiv sie ausgewählt hat, dazu verriet sie aber nichts.

Übrigens wurde auch die Mutter von Bar Refaeli verurteilt wegen Steuerhinterziehung. Sie soll für 16 Monate in den Knast müssen.

Foto: (c) Solarpix / PR Photos