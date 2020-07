Beatrice Egli: „Endlich darf ich euch verraten, …“

Beatrice Egli hat tolle Neuigkeiten für ihre Fans parat: Ein neues Album der Schlagersängerin steht in den Startlöchern.

Auf „Instagram“ postete sie das Cover der Platte und schrieb dazu: „Ich freue mich riesig! Endlich darf ich euch verraten, dass mein neues Album ‚Bunt (Best Of)‘ mit allen großen Hits und vielen neuen Songs am 14. August erscheint. (…) Besonders ans Herz legen möchte ich euch die 2CD Deluxe-Edition, denn darin gibt es noch die CD ‚Mini Schwiiz, Mini Heimat‘, mit zwölf Songs, die ich erstmalig in den Sprachen meiner Heimat: Schweizerdeutsch, Französisch und Italienisch singe. Den ersten gleichnamigen Song daraus könnt ihr bereits jetzt anhören! Doch damit nicht genug: Nur im ‚Ich find Schlager Toll‘-Shop bekommt ihr das neue Album sogar in einem streng limitierten Bundle mit knallig-bunten Accessoires und einer neuen Autogrammkarte, natürlich handsigniert von mir. Ich wünsche euch ganz viel Spaß damit!“

Beatrice Eglis neue Single „Bunt“ gibt es übrigens schon ab nächster Woche (24.07.).

Foto: (c) Universal Music