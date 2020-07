Große Freude bei Beatrice Egli: Die Schlagersängerin hat auf „Instagram“ 300.000 Menschen, die ihr folgen.

Ein dementsprechendes Bild, auf dem sie vor Freude in die Luft springt, postete sie auf ihrer Seite und schrieb dazu: „Gemeinsam haben wir schon so viel erlebt, ich danke euch dafür, dass ihr mich so treu begleitet und wir so viel gemeinsam teilen!“

Beatrice Egli arbeitet übrigens ganz fleißig an einem neuen Album.

Foto: (c) Universal Music