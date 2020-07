Bebe Rexha lässt kulinarisch tief blicken

Bebe Rexha konnte in der Nacht zum Dienstag (14.07.) nicht einschlafen, also startete sie auf „Instagram“ eine „Ask me a question“-Session. Und siehe da, die Fragerunde entwickelte sich schnell zu einer Art Food-Blog.

Rexha verriet unter anderem, dass „Chicken Parmigiana“ momentan ihr Lieblingsessen ist. Und wer kann ihr das verübeln? Das Gericht besteht schließlich aus panierter Hühnerbrust, die mit Tomatensoße, Mozzarella, Parmesan und weiterem Käse überzogen ist. Außerdem wurde Rexha gefragt, was sie denn am besten koche. Die Antwort lautet „Penne alla Vodka“. Zugegeben, das alles hat einen leicht italienischen Anstrich, aber die Sängerin mag’s hier und da auch gerne mal exotischer. Sie gestand: „Ich liebe indisches Essen!“ Und als goldener Abschluss der Fragerunde wurde sie gefragt, was sie denn jetzt – nachts um drei – gerne essen würde. Rexha meinte: „Pommes“.

Übrigens: Bebe Rexha machte Anfang des Jahres ihre bipolare Störung öffentlich.

Foto: (c) PR Photos