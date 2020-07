Bebe Rexha verrät ihre Lebensweisheit

Es gibt sie wie Sand am Meer: Lebensweisheiten. Mal tiefgründig, wie: „Was du liebst, lass frei. Kommt es zurück, gehört es dir – für immer“, mal eher lustig, wie: „An apple a day, keeps the doctor away“. Jeder kennt solche Weisheiten und viele nehmen ein Exemplar als Grundlage für das eigene Leben.

Rexha beispielsweise verriet jetzt via „Instagram“-Story ihren Lieblingsspruch, nach dem sie sich richtet. „Behandle andere, wie du selbst gerne behandelt wirst“. Ein Klassiker.

Übrigens: Bebe Rexha isst aktuell gerne „Chicken Parmigiana“.

