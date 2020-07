Bella Thorne: Radikale Offenheit ist ihr wichtig

Bella Thorne will so transparent wie möglich sein. So verkündete die 27-Jährige bereits letztes Jahr öffentlich, pansexuell und in der Vergangenheit Opfer sexuellen Missbrauchs geworden zu sein.

Im Gespräch mit der Zeitung „The Independent“ sagte die Schauspielerin: „Ich kann gar nicht nicht offen sein. Ich kann nicht nicht öffentlich pansexuell sein oder sexuell belästigt worden sein oder all diesen anderen verdammten Mist, über den ich rede. Ich kann nicht wie die meisten Promis sein und all diesen mentalen Mist verbergen – die Depressionen, die Ängste, die Essstörung. Nein. Ich werde das nicht so tief runterschieben, wo es niemand finden kann.“

Pansexuelle Personen richten ihr Begehren nicht auf Personen eines bestimmten Geschlechts, sondern sehen sich in der Lage, sexuelle oder romantische Anziehung in Bezug auf Personen aller biologischen Geschlechter und Geschlechtsidentitäten zu empfinden.

