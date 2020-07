Bette Midler kann jetzt selber Seife herstellen

Bette Midler hat mit ihren fast 75 Jahren schon viel erlebt. Aber ein Jahr wie 2020 ist selbst für sie etwas komplett Neues. Im Interview mit „express“ verriet die Sängerin und Schauspielerin, wie sie sich die Zeit während des Corona-Lockdowns vertrieben hat.

Dazu sagte sie: „Ich habe angefangen, wieder Gitarre zu spielen. Ich bin zwar nicht gut, aber es ist ein großartiges Hobby. Und ich habe viel gelesen. Dank des Internets kann man sich fast alles selbst beibringen. Ich habe gelernt, wie man Seife herstellt. Mein Mann ist inzwischen ein echter Brotbäcker geworden und meine Tochter Sophie kann jetzt Haareschneiden. Sie hat es an ihrem neuen Ehemann ausprobiert und es sah echt gut aus!“

Außerdem verriet sie, was eine Bette Midler glücklich macht. Dazu sagte die 74-Jährige: „Viele Dinge. Die Hauptquellen meines Glücks sind meine Familie, gutes Essen und ein vernünftiges Glas Wein am Ende des Tages. Nur einfach in freier Natur zu sein, in der Nähe eines Baumes zu stehen, oder zu erleben, wie Dinge wachsen und gedeihen – das alles lässt mein Herz aufgehen.“

