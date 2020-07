Björn Ulvaeus: „Bin sehr achtsam und befolge die Corona-Regeln“

Björn Ulvaeus ist in Corona-Zeiten vorsichtig und zieht sich weitgehend zurück.

In einem Gespräch mit dem „Stern“ sagte das „ABBA“-Mitglied: „Ich gehöre mit 75 zur Corona-Hochrisikogruppe, deshalb meide ich die Öffentlichkeit so gut es eben geht.“ Auf die Frage, was es mit ihm mache, wenn viele Wissenschaftler sagen, in seinem Alter stünde man in diesen Zeiten bereits mit einem Bein im Grab erwiderte der Musiker: „So etwas macht mir keine Angst. Ich denke zurzeit oft an den Tod. Ich glaube, in meinem Alter sollte man sich auch mit solchen Dingen beschäftigen. Aber der Tod ist nichts, wovor ich Angst habe. Ich bin sehr achtsam, befolge die Regeln. Mehr kann ich nicht tun.“

Übrigens: Noch dieses Jahr soll es offenbar neue Musik von „ABBA“ geben.

Foto: (c) Solarpix / PR Photos