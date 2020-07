„Black Eyed Peas“: Deswegen ist „Translation“ zweisprachig

Für ihr aktuelles Album „Translation“ haben sich die „Black Eyed Peas“ ganz bewusst dazu entschieden, die Platte in zwei Hälften aufzuteilen und zweisprachige Songs darauf zu packen.

Gegenüber „Apple Music“ sagte Will.i.am zu dieser Entscheidung: „Ich wollte eine Latino-Album machen. Ich sagte: ‚Lasst uns ein Album machen, das der Welt gewidmet ist, die die ‚Black Eyed Peas‘ akzeptiert haben. Wir konnte nicht im Dodger Stadion oder Rose Bowl spielen, wir traten im Azteca Stadion im Mexiko auf. (…) Da lag unser Erfolg. Wir wollten also diese Platte unserem Latino-Publikum widmen und es halb-halb machen.“

Das lässt sich auch schon anhand der Tracklist erahnen. Hier ist sie:

1. “Ritmo (Bad Boys For Life)” with J Balvin

2. “Feel the Beat” with Maluma

3. “Mamacita” with Ozuna & J Rey Soul

4. “Girl Like Me” with Shakira

5. “Vida Loca” with Nicky Jam & Tyga

6. “No Mañana” with El Alfa

7. “Tonta Love” with J Rey Soul

8. “Celebrate”

9. “Todo Bueno”

10. “Duro Hard” with Becky G

11. “Mabuti” with French Montana

12. “I Woke Up”

13. “Get Loose Now”

14. “Action”

15. “News Today”

Foto: (c) Izumi Hasegawa / PR Photos