„Blackpink“ und die Botschaft hinter „How You Like That“

„Blackpink“ haben Ende Juni ihre neue Single „How You Like That“ veröffentlicht.

In einem E-Mail-Interview mit der „Vogue“ beschreiben Jennie, Jisoo, Lisa und Rosé den Song wie folgt: „Diese Single ist ein intensiverer Hip-Hop-Song, behält aber gleichzeitig die ursprüngliche Farbe und Persönlichkeit von Blackpink bei. Die Botschaft ist, dass wir das Vertrauen in keiner Situation verlieren und aufstehen werden, trotz der Umstände, in denen wir uns befinden.“

Außerdem hat das Quartett eine wichtige Botschaft in Zeiten der Corona-Pandemie, sie lautet: „Es ist eine schwierige Zeit für uns alle, und wir hoffen, dass sich alle gegenseitig unterstützen können. Wir möchten durch unsere Musik positive Vibes und Energie aussenden, in der Hoffnung, Licht in ihren Tag zu bringen.“

Foto: (c) Universal Music