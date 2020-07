„Blackpink“: „Wir fühlen uns wie eine Familie“

Seit vier Jahren ist die koreanische K-Pop-Band „Blackpink“ schon erfolgreich unterwegs. Die Vier kennen sich aber schon seit neun Jahren.

Im Interview mit der „Vogue“ sagten sie dazu: „Wir fühlen uns wie eine Familie, und wir wissen so viel voneinander, dass es keine Überraschungen mehr gibt. In einer Sache sind wir uns alle vier einig: Wir haben alle das gleiche Maß an Begeisterung für unsere Arbeit. Deshalb können wir uns immer gegenseitig unterstützen, uns gegenseitig ermutigen und gemeinsam an einer besseren Zukunft für Blackpink arbeiten.“

Außerdem erklärten sie, was sie in der langen Zeit gelernt haben: „Wir denken, das Wichtigste ist, nicht selbstgefällig zu sein [und weiterhin] eine neue Seite von sich selbst zu zeigen. Es ist wichtig, Vertrauen in die Musik und die Bilder zu haben, die wir vermitteln wollen. Wir müssen uns selbst vertrauen, damit die Menschen, die uns sehen, uns auch vertrauen.“

Foto: (c) Universal Music