Bob Marley: Seine Familie bringt neues „One Love“-Cover raus

Bob Marleys Familie wird ein neues Cover des legendären Hits „One Love“ veröffentlichen. Am 17. Juli kommt nicht nur der Cover-Song, sondern auch ein Musikvideo. In der überarbeiteten Version des Tracks von 1977, der ursprünglich von „Bob Marley And The Wailers“ als „One Love / People Get Ready“ aufgenommen wurde, werden Marleys Sohn Stephen, seine Tochter Cedella und ihr Sohn Skip Marley singen.

In einem Interview mit „The Associated Press“ sagte Cedella: „Mein Vater hat diesen Song vor über 40 Jahren geschrieben, eine lange, lange Zeit. Es fühlt sich einfach so an, als ob gerade jetzt eine andere Art von Einheit stattfinden muss in der Welt. Nicht nur Lippenbekenntnisse, sondern echte Aktion. Ich denke, wir werden dieses Lied einer Generation bringen, die wissen muss, dass es uns wichtig ist. Es ist uns egal, was passiert. Wir werden einen Schubs und einen Stoß und noch einen Schubs machen und hoffentlich wird die Botschaft Resonanz finden.“

Alle Einnahmen aus der neuen Version von „One Love“ werden „Reimagine“ zugutekommen. Das ist die weltweite Kampagne von „UNICEF“ zur Bekämpfung des Coronavirus. Insbesondere werden damit Kinder auf der ganzen Welt unterstützt.

Foto: (c) Universal Music