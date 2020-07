Bobby Rush und der Blues von Mississippi

Bobby Rush zollt der Blues-Geschichte von Mississippi musikalisch Tribut. Am 28. August veröffentlicht der Grammy-gekrönte Musiker sein neuestes Werk mit dem Titel „Rawer Than Raw“. Darauf covert er, wie „Oktober Promotion“ berichtet, eine Reihe an Klassikern seiner Wegbegleiter wie Skip James, Howlin Wolf und Robert Johnson. Dazu packt Rush auch fünf Originale. Der 86-Jährige selbst sagte dazu: „Obwohl ich in Louisiana geboren wurde, bin ich stolz darauf, Mississippi mein Zuhause zu nennen.“

Hier die Tracklist:

1. Down in Mississippi

2. Hard Times

3. Let Me in Your House

4. Smokestack Lightning

5. Shake It for Me

6. Sometimes I Wonder

7. Don’t Start Me Talkin‘

8. Let’s Make Love Again

9. Honey Bee, Sail On

10. Garbage Man

11. Dust My Broom

Foto: (c) LooMee TV