„Bon Jovi“: Ihr neues Album kommt am…

Im April hatten „Bon Jovi“ angekündigt, ihr kommendes Album „Bon Jovi: 2020“ verschieben zu müssen, jetzt gibt es endlich ein neues Erscheinungsdatum.

Wie „Universal Music“ berichtet, kommt das neueste Werk der Band nun am 02. Oktober heraus. Die Ereignisse der letzten Monate haben bei „Bon Jovi“ Spuren hinterlassen und sind auf ihr Album in Form der Singles „American Reckoning“ und „Do What You Can“ eingeflossen. Frontmann Jon Bon Jovi sagte dazu: „Ich glaube, das größte Geschenk eines Künstlers ist die Fähigkeit, seine Stimme zu benutzen, um über Themen zu sprechen, die uns bewegen.“

Die dazugehörige Welttournee musste aufgrund der Coronavirus-Pandemie auch verschoben werden.

Foto: (c) Universal Music